Mehmetçik duvarı

Rusya ve İran destekli Suriye Ordusu İdlib şehrinin doğusunda kalan Halep kırsalına günlerdir bomba yağdırıyor. Etarıp ve Dara İzze ilçelerini kırsalında kalan bölgelerde muhalifler ve Esad askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Rus savaş uçakları ve Suriye topçuları bölgedeki köyleri aralıksız vuruyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de duyulan bombardıman yüzünden onbinlerce kişi daha sınır yerinden oldu. Bölgedeki muhaliflere karadan obüs, çok namlulu roket atar (ÇNRA) ve tanklarla destek olan Tük Silahlı Kuvvetleri de Dara İzze'den başlayıp Eriha'ya uzanan kuzey güney ekseninde yaklaşık 60 kilometrelik bir hat üzerinde onlarca köyde ve askeri bölgede üsler kurarak Suriye Ordusu'nun önüne duvar ördü. M5 otoyolu boyunca uzanan ve İdlib'in çevresini de tutan Mehmetçik, rejim askerlerinin ilerlemesine engel oluyor. Bölgedeki göçleri engellemek ve rejimin sivil katliamının önüne geçmek için 2 bin 500'den fazla zırhlı araç ve binlerce mavi bereli komandoyla cephe hattını tutan TSK, Suriye ordusunu süpürmeye hazırlanıyor.



REJİM AĞIR KAYIPLAR VERDİ

Esad rejimi son iki haftada yüzlerce rejim gücünü etkisiz hale getirdi. Muhalifler, son bir haftada Esad rejimine ait biri İdlib'in güneyinde, diğeri de Halep'in batı kırsalında 2 helikopteri düşürdü. Muhalifler, bu ayın ilk iki haftasında rejime ait 12 araç, 24 tank, 8 uçaksavar rampası, 2 hafif zırhlı araç, 3 ZPT, 4 ÇNRA, 2 İHA ve 2 adet iş makinesi imha etti, 2 helikopter düşürdü.



BİR YILDA 1 MİLYON 200 BİN KİŞİ KAÇTI

Suriye Ordusu da sivil katliamlara devam ediyor. İdlib'teki yoğun saldırılar nedeniyle 1 Aralık 2019'dan bu yana 1 milyon 200 bin kişi evlerini terk ederek yaşadıkları bölgeden kaçtı. Bunlardan 658 bini Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.



SINIRA DUALARLA ASKERI SEVKIYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri, 100'ün üzerindeki komando, mühimmat, askeri araç, sinyal kesici ve zırhlı askeri ambulansların da yer aldığı konvoyu sınır birliklerine gönderdi. Askeri araçların sınırdan geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.