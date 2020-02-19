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İletişim Başkanı Altun: millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor

İletişim Başkanı hesabından yaptığı açıklamada; " Uluslararası alanda aldığı ödüllerle, başarısını dünya çapında da kabul ettiren #, 2019'da %91'lik cevaplama oranı ve ve gibi konularda vatandaşlarımızın destekleriyle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor." dedi.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 17:44 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Uluslarararsı alanlarda aldığı ödüllerle dünya çapında kendisini kabul ettiren CİMER'in (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) 2019'da %91'lik cevaplama oranı ve Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobil gibi konularda vatandaşa verdiği desteklerle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olduğunu dile getirdi.

İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor

Altun'un sosyal medya hesabında yaptığı açıklama;

"Uluslararası alanda aldığı ödüllerle, başarısını dünya çapında da kabul ettiren #CİMER, 2019'da %91'lik cevaplama oranı ve Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobil gibi konularda vatandaşlarımızın destekleriyle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor."

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İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor
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