İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Uluslarararsı alanlarda aldığı ödüllerle dünya çapında kendisini kabul ettiren CİMER'in (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) 2019'da %91'lik cevaplama oranı ve Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobil gibi konularda vatandaşa verdiği desteklerle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olduğunu dile getirdi.

İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor

Altun'un sosyal medya hesabında yaptığı açıklama;

"Uluslararası alanda aldığı ödüllerle, başarısını dünya çapında da kabul ettiren #CİMER, 2019'da %91'lik cevaplama oranı ve Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobil gibi konularda vatandaşlarımızın destekleriyle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor."