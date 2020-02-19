İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; " Uluslararası alanda aldığı ödüllerle, başarısını dünya çapında da kabul ettiren #CİMER, 2019'da %91'lik cevaplama oranı ve Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobil gibi konularda vatandaşlarımızın destekleriyle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor." dedi.