Video Türkiye İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor

İletişim Başkanı Altun: CİMER millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor
19.02.2020 | 17:14

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; " Uluslararası alanda aldığı ödüllerle, başarısını dünya çapında da kabul ettiren #CİMER, 2019'da %91'lik cevaplama oranı ve Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobil gibi konularda vatandaşlarımızın destekleriyle millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsü olmaya devam ediyor." dedi.

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