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rejiminden 'te 'ye yönelik kirli tuzak!

'deki ılımlı muhalifler, Esed rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdı. 'de Beşşar rejimi unsurlarının, kent merkezindeki bazı yerleşimlere saldırı düzenleyerek 'yi "sivilleri hedef almak"la suçlamaya hazırlandığı öğrenildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.2.2020 18:26 ABONE OL

İdlib'deki ılımlı muhalifler, Esed rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdı.

Muhaliflerin aktardığı bilgiye göre, rejim güçleri Halep'in Hamdaniye Mahallesi'ne saldırı düzenleyip Türkiye'yi buradaki sivilleri öldürmekten sorumlu tutan bir propaganda başlatmaya hazırlanıyor.

Esed rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

Ilımlı muhalif gruplar, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için gün içinde operasyon başlatmıştı. Muhalifler, operasyon kapsamında Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girmişti.

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Esad rejiminden Halep'te Türkiye'ye yönelik kirli tuzak!
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