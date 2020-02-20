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Son dakika: Reuters duyurdu... Tahran'da zirvesi gelecek ay yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ile görüşmelerine ilişkin, "Henüz istediğimiz noktada değiliz, belki liderler görüşebilir" açıklamasının ardından 'de yeni bir gelişme yaşandı. Reuters'ın Türk yetkililere dayandırdığı, son dakika bilgisine göre; , Rusya ve İran İdlib'i görüşmek üzere Mart ayında Tahran'da bir araya geliyor

Giriş Tarihi: 20.2.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 12:21 ABONE OL
Son dakika: Reuters duyurdu... Tahran'da İdlib zirvesi gelecek ay yapılacak

SON DAKİKA

ZİRVE ÖNCESİ ANKARA'YA ZİYARET

Türkiye, Rusya ve İran İdlib'i görüşmek üzere Mart ayında Tahran'da bir araya geliyor. Haberde Rus heyetin, Tahran öncesinde Ankara'yı da ziyaret edebileceği ifade edildi.

Reuters duyurdu... Tahran'da İdlib zirvesi gelecek ay yapılacak

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: LİDERLER BİR ARAYA GELEBİLİR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ile İdlib görüşmelerine ilişkin, "Henüz istediğimiz noktada değiliz, belki liderler görüşebilir. Düşüncelerimizi Rus tarafına ilettik, temaslar devam edecek" dedi.

TÜRKİYE RUSYA'NIN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Moskova'da Türk ve Rus heyetleri arasında yapılan görüşmelerde Rusya'dan skandal bir teklif geldi. Rusya "çatışmasızlık bölgesi alanının" yüzde 60 daraltılmasını önerdi. Ankara Rusya'nın bu teklifine hayır yanıtı verdi. Türkiye "çatışmasızlık bölgesi alanının" daraltılması teklifine hayır yanıtı vermesi sonrası görüşmeler tıkandı

Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması!

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Son dakika: Reuters duyurdu... Tahran'da İdlib zirvesi gelecek ay yapılacak
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