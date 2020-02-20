Reuters duyurdu... Tahran'da İdlib zirvesi gelecek ay yapılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ile İdlib görüşmelerine ilişkin, "Henüz istediğimiz noktada değiliz, belki liderler görüşebilir" açıklamasının ardından İdlib'de yeni bir gelişme yaşandı. Reuters'ın Türk yetkililere dayandırdığı, son dakika bilgisine göre; Türkiye, Rusya ve İran İdlib'i görüşmek üzere Mart ayında Tahran'da bir araya geliyor.
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