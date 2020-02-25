Son dakika: Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti!

Mısır medyasından son dakika haberi geldi. Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 92 yaşında hayatını kaybetti. Mübarek, Mısır halkının günler süren protestoları sonrasında görevden inmişti. Devrik lider olarak bilinen Mübarek 1981 yılından 2011 yılına kadar ülkeyi 30 sene yönetmişti. Mübarek'in devrilmesi için yapılan gösterilere Arap Baharı ismi verilmişti.

30 YIL SONRA DEVRİLDİ

25 Ocak 2011'de Mısır'ın en büyük meydanı olan Tahrir meydanında Arap Baharı protestoları başladı. Ülkede gitgide büyüyen isyan nedeniyle Hüsnü Mübarek'in 1981'de başlayan yönetimi 11 Şubat 2011 de istifa etmesiyle son buldu. Hüsnü Mübarek görevden ayrıldıktan sonra yerine başbakan olarak Ahmet Şefik geldi.

İLK SEÇİLEN CUMHURBAŞKANI MURSİ OLDU

Yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Muhammed Mursi kazandı. Muhammed Mursi, Mısır'da seçimle başa geçen ilk Cumhurbaşkanı oldu.