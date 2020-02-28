İdlib saldırısı hakkında son dakika gelişmesi! NATO, Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplanacak; 4. madde...

İdlib'den gelen acı haberler sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı ilk açıklamada Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınayarak ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulunmuştu.

Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yapmıştı.

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NATO OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR!

NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye'nin çağrısı üzerine elçiler dâhil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek. 4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.

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