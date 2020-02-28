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saldırısı hakkında son dakika gelişmesi! , 'nin talebiyle olağanüstü toplanacak; 4. madde...

'dan son dakika haberi geldi! 'de Esed rejimi ve destekçilerini kalleş saldırısında 33 askerimizin şehit edildi. Suriye'den gelen acı haberin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasına giderek harekatı yönetti. Mübarek kandil gecesi askerlerimizi hedef alan rejim güçlerine karşı havadan ve karadan cevap veriliyor. Edinilen son dakika haberine göre; NATO, İdlib'deki saldırının ardından 'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.2.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 10:51 ABONE OL
İdlib saldırısı hakkında son dakika gelişmesi! NATO, Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplanacak; 4. madde...

İdlib'den gelen acı haberler sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı ilk açıklamada Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınayarak ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulunmuştu.

Stoltenberg, "Tüm taraflar, gerginliği azaltarak bu çok tehlikeli durumun ve bölgedeki korkunç insancıl koşulların daha da kötüleşmesini engellemeli." vurgusunu yapmıştı.

Son dakika! NATO İdlib'le ilgili olağanüstü toplanıyor | Video

NATO OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR!

NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye'nin çağrısı üzerine elçiler dâhil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek. 4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.

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