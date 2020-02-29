SON DAKİKA! Bulgaristan'dan flaş mülteci açıklaması: Türkiye tek başına bakmak zorunda değil!

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, mülteciler konusunda Türkiye'ye derhal yardım edilmesi gerektiğini, Türkiye'nin tek başına Suriyeli mültecilere bakmak zorunda olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yüz yüze görüşeceğini ifade eden Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ardından da Avrupa Birliği nezdinde liderler toplantısının gerçekleştirilmesi için girişimde bulunacağını belirtti.

Mültecileri kabul etmesi ve barındırması için en kısa sürede gerekli kaynağın sağlanması gerektiğinin altını çizen Borisov, Türkiye'nin tek başına Suriyeli mültecilere bakmak zorunda olmadığını ifade etti.

Kendisinin Türkiye ile birilerinin arasında aracı değil taraf olduğunu kaydeden Borisov, Bulgar halkının güvence istediğini dile getirdi. Tam da korona virüsü ile mücadele çabaları verilirken olası bir sığınmacı akını yaşanması halinde bölge istikrarının bozulmasının an meselesi olduğunu bu yüzden de aktif çalıştığını ifade etti.

Şehit düşen Türk askerleri için taziyelerini bildiren Borisov, savaştan kaçan binlerce mülteciye de merhametli yaklaştığını aktardı.

TÜRKİYE SINIR KAPILARINI AÇTI

Türkiye, İdlib'deki alçak saldırının ardından misli ile karşılık vererek rejime nefes aldırmazken, mültecilere de Avrupa yolunu açtı. AB'nin sözünü tutmaması sonrası daha fazla mülteci yükünü kaldıramayacağını ifade eden Türkiye, sınır kapılarını açtı. Mülteciler haberi duyar duymaz Yunanistan ve Bulgaristan sınırına dayandı. Yunanistan ve Bulgaristan'a binlerce mülteci girmeyi başarırken, on binlercesi ise sınırda bekleyişini ve mücadelesini sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN AB'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan bugünkü konuşmasında mülteci konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve bu yükü tek başına daha fazla sırtlamayacağını ifade ederek tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Atme kampı doldu taştı. Sınırda yeni yerler yapalım dedim. Merkel'den 25 milyon euro sözü aldım. Bir türlü yardım ulaşmadı. Biz 100 milyon euro verelim, siz alın mültecileri. Bunu Merkel'e de söyledim" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN İNSANLIK DIŞI YOLLARA BAŞVURUYOR

Yunanistan sınırda her yolu deneyerek mültecileri almamak için direniyor. Mültecilere gaz bombası, ses bombası, plastik mermi gibi insanlık dışı yollarla müdahale ediliyor. Jiletli barikatlar sınıra getirilirken, komando ve özel harekat takviyesi de yapıldı.

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MÜLTECİLER VAZGEÇMİYOR

Mülteci sayısı her geçen dakika artarken, botlarla ve yüzerek sınırı geçen mültecilerin sayısı da yükseliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 bin mültecinin sınır dışına gittiğini, sayının bu akşama kadar 25 bini bulacağını söyledi.