Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Merkel'in elini sıkmadı

Seehofer, Merkel'in elini sıkmadı

, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan 'in uzattığı eli sıkmadı. Başbakanlıkta düzenlenen uyum zirvesinde salona giren Merkel, hiç kimseyle tokalaşmadan yerine geçti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 2.3.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 17:14 ABONE OL
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Merkel'in elini sıkmadı

Almanya'da İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yapılan görüşmede koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan Angela Merkel'in uzattığı eli sıkmadı. Başbakanlıkta düzenlenen uyum zirvesinde salona giren Merkel, hiç kimseyle tokalaşmadan kendisi için ayrılan yere geçti.

"HAYIR HAYIR" DİYEREK GERİ ÇEVİRDİ

Ancak oturduğu yerin hemen yanında İçişleri Bakanı Seehofer'i gören Merkel, bakana doğru elini uzattı. Seehofer ise ''Hayır hayır'' diyerek Merkel'in kendisine uzattığı eli sıkmadı. Merkel de gülümseyerek, "Sahi, anlıyorum" diyerek koltuğuna oturdu.

Merkel'in yanında bulunan Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz ise tokalaşmak yerine iki ellerini göğsüne doğru yaslayarak Seehofer'i selamladı ve yerine geçti.

TOKALAŞMAMA KARARI ALMIŞTI

İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle geçen haftadan itibaren hiç kimseyle tokalaşmama kararı almıştı.

Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle eğitime 7 gün ara verildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Merkel'in elini sıkmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN