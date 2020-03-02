BM'de Yunanistan'a göçmen çağrısı! "Aşırı veya orantısız" güç kullanmayın

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunanistan'a sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere karşı "aşırı veya orantısız" güç kullanmama çağrısında bulundu.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, "BMMYK, Türkiye ve Yunanistan'daki gelişmeleri izliyor ve destek teklif ediyor. Tüm bu durumlarda olduğu gibi yetkililerin savunmasız insanların acılarını artırabilecek her türlü eylemden kaçınmaları önem arz ediyor." ifadesine yer verildi.

YUNANİSTAN AŞIRI VE ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMINDAN KAÇINMALI!

Açıklamada, Türkiye-Yunanistan sınırında tansiyonun düşürülmesi ve sükunet çağrısı yapıldı.

Tüm devletlerin sınırlarını kontrol etme ve düzensiz hareketleri yönetme hakkı olduğu vurgulanan açıklamada, "Aynı zamanda aşırı veya orantısız güç kullanımından kaçınmalı ve sığınma taleplerini düzenli bir şekilde ele almak için sistemin işletilmesi gerekiyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki sınırda BMMYK'nin Türk Kızılay, Uluslararası Göç Örgütü ve UNICEF ile çalıştığına, durum değerlendirmesi yaparak ihtiyaç sahiplerine insani yardım yaptığına işaret edildi.

Sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Suriyeli, Afgan, İranlı, Sudanlı ve diğer milletlerden oluştuğu aktarılan açıklamada, sınıra risk alarak gelenler arasında kadın, çocuk ve aileler de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Yunanistan gibi sınırları AB'ye açılan ülkelerin yalnız bırakılmaması gerektiği ve bu ülkelere AB'nin desteğinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

ACİL EYLEMDE BULUNULMALI

"Aynı zamanda, halihazırda milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye ve ve Suriye'ye komşu diğer ülkelere uluslararası destek sağlanmalı ve hızlandırılmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, İdlib'de yerinden edilen yaklaşık 1 milyon sivil için de acil eylemde bulunulması gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISININ 117 BİNİ GEÇTİĞİ DUYURULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu duyurmuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler, gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.