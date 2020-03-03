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kabusunda son dakika: 'da 811 kişi Korona virüsü şüphesiyle gözlem altında

kabusunda son dakika gelişmeleri devam ediyor. Buna göre ’nın ve Petersburg şehirlerinde Korona virüsüne rastlanılmasının ardından son yapılan açıklamada toplam 811 kişinin gözlem altında tutulduğu açıklandı. Rusya konuyla ilgili alarm düzeyini maksimumda tutuyor. İşte Koronavirüs nedeniyle Rusya'daki son durum...

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.3.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 10:45 ABONE OL
Koronavirüs kabusunda son dakika: Rusya'da 811 kişi Korona virüsü şüphesiyle gözlem altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan açıklamada ülkede Korona virüsüne yakalanarak tedavi gören kişi sayısı 3 olurken toplamda 811 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi. Bu kişilerin günlük yaşamlarına devam ettiği ve sürekli testler yapılarak gözetim altında tutuldukları açıklandı. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "2 Mart 2020 itibariyle, 696 Çin vatandaşı olmak üzere 811 kişi gözetim altında tutuluyor" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE KORONAVİRÜS'TE SON RAKAMLAR

Öte yandan, Rusya'ya Çin, İran, İtalya ve Tayland gibi ülkelerden dönen 26 kişi Petersburg'ta bulunan Botkin Hastanesinde karantina altında tutuluyor. Rusya'nın Petersburg şehrinde yaşayan 1 kişi İtalya'daki seyahatinden dönüşünde karantinaya alındı. Korona virüsü teşhisi konulan kişi ile birlikte ülkede teşhis konulan hasta sayısı 3 olarak açıklandı.

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ÇİN'DE KORONAVİRÜS SON DURUM;

Hastalığın kaynağı olan Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle son rakamlara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 48'e yükseldi. Virüse yakalananları sayısı ise 90 bini buldu.

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