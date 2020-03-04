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Son Dakika! Komşudan flaş açıklaması! Cumhurbaşkanının açıklamasındaki o detay korkutuyor...

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde tüm kıtalarda pek çok ülkeye yayılan, yayıldığı bölgelerde de ölümlere neden olan koronavirüse ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktığı günden bu yana 3221 insanın yaşamını yitirmesine neden olan ölümcül virüse ilişkin en önemli gelişmeler ülkemizi de yakından ilgilendiren komşularımızdaki virüsün neden olduğu sonuçlar. Komşularımız Yunanistan ile ’da pek çok vaka ortaya çıkmış ve bu vakaları yaşayan insanların önemli bir kısmı da hayatını kaybetmişti. Komşumuz Azerbaycan’da da yine vakalar ortaya çıkmış ve ölümle sonuçlanan bir durum ortaya çıkmamıştı. Diğer yandan Yine komşularımızdan olan o ülkede yapılan açıklama duyanları şoke etti. Ülke tarafında yapılan açıklamadaki o detay duyanlara korku saldı. İşte son dakika haberiyle ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.3.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 19:56 ABONE OL
Son Dakika! Komşudan flaş koronavirüs açıklaması! Cumhurbaşkanının açıklamasındaki o detay korkutuyor...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyada yayılım gösteren ölümcül salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana 3221 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün dünya üzerinde pek çok ülkede yeni vakalarla ortaya çıkması sürerken ülkemizin komşuları olan Yunanistan ve 'da vaka sayıları çoğalarak ölümler meydana gelmeye devam ederken diğer bir komşumuz Azerbayacan'da da vakalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan yine komşularımızdan olan o ülkede duyanların şoke olduğu koronavirüs açıklaması 'ndan geldi. Ülkenin en üst yöneticisinin yaptığı açıklamadaki o detay duyanlara büyük korku yaşatıyor. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son Dakika! Komşudan flaş koronavirüs açıklaması! Cumhurbaşkanının açıklamasındaki o detay korkutuyor...
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