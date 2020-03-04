Son Dakika! Komşudan flaş koronavirüs açıklaması! Cumhurbaşkanının açıklamasındaki o detay korkutuyor...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyada yayılım gösteren ölümcül koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasından bu yana 3221 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün dünya üzerinde pek çok ülkede yeni vakalarla ortaya çıkması sürerken ülkemizin komşuları olan Yunanistan ve İran'da vaka sayıları çoğalarak ölümler meydana gelmeye devam ederken diğer bir komşumuz Azerbayacan'da da vakalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öte yandan yine komşularımızdan olan o ülkede duyanların şoke olduğu koronavirüs açıklaması Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Ülkenin en üst yöneticisinin yaptığı açıklamadaki o detay duyanlara büyük korku yaşatıyor. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…