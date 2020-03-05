Bulgaristan’da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Bulgaristan Müslümanları Diyanetinin girişimi ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin katkılarıyla başkent Sofya'daki Banyabaşı Camisi'nde İdlib'de şehit olan Türk askerleri için mevlit okutuldu.

İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Büyükelçiliğin Sosyal İşler Müşaviri Mehmet Genç, "Büyükelçiliğimiz ve Başmüftülük ile koordineli olarak İdlib'de şehit olan tüm kardeşlerimiz ve tüm şehitlerimize ithafen yapılan Kur'an hatimlerinin bağışlanması ve mevlid-i şerif akşam namazından sonra Banyabaşı Camisi'nde okutuldu." dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün yanı sıra Sofya'da yaşayan farklı uyruklu çok sayıda Müslüman'ın katıldığı törenin ardından cemaate helva tatlısı ikram edildi.