Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İran'da son dakika Coronavirüs kararı .Tedbirler artırıldı, artık yasak

'da son dakika Coronavirüs kararı .Tedbirler artırıldı, artık yasak

'den dünyaya yayılan coronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan ’ın başkenti Tahran’da yeni tip corona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olanlar dışındaki iş yerlerinin açılması bugün açıklanan son dakika kararıyla yasaklandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.3.2020 14:01 ABONE OL
İran'da son dakika Coronavirüs kararı .Tedbirler artırıldı, artık yasak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son dakika talimatı üzerine Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamada, marketler, fırınlar ve eczaneler dışındaki tüm alışveriş merkezleri, mağazalar ve iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

İşte İran'daki son gelişmenin dakika dakika ayrıntıları;

İran devlet medyasına göre Tahran'ın yanı sıra Tebriz ve Hemedan kentlerinde de alışveriş merkezleri ve mağazaların faaliyetleri durduruldu.

KEPENKLER KAPANDI

Bugün itibarıyla 1812 kişinin öldüğü ve 23 bin 49 kişiye tanı konulan ülkede salgının en fazla görüldüğü yer olan Tahran'da açıklamanın ardından esnafın yasaklara uyduğu ve kepenk açmadığı görüldü. Öte yandan, Nevruz Bayramı tatilinin de etkisiyle başkentin ana caddeleri, meydanları ve sokaklarının da bomboş olması dikkatleri çekti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, cumartesi yaptığı açıklamada, market ve eczane gibi iş yerlerinin 24 saat açık kalabileceğini, bu sayede yığılmanın da önleneceğini söylemişti.

Ruhani, kalabalıklardan uzak durulmasını sağlamak için internet üzerinden alışverişi teşvik ettiklerini ve online yapılan satışlarda indirim için talimat verdiğini de belirtmişti.

Şoke eden coronavirüs fırsatçılığı! Vatandaşa ayrılan dezenfektanı çaldılar!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'da son dakika Coronavirüs kararı .Tedbirler artırıldı, artık yasak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA