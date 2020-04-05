Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Corona virüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı

Son dakika: Corona virüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı

nedeniyle dünya genelinde ölüm ve vaka sayıları artarken iyi haberler de geliyor. Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısının 250 bini aştığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 13:28 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 253 bin 597 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (38 bin 80), Almanya (26 bin 400), İtalya (20 bin 996), İran (19 bin 736), Fransa (15 bin 438) ve ABD (14 bin 828) oldu.

Canlı Corona Virüs Haritası! 65 milyona sıkı koruma

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Corona virüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA