Twitter'ın CEO'su corona virüs ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak

Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Sosyal medya devinin kurucusu Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.

Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve corona virüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

KORKUNÇ DETAY ORTAYA ÇIKTI! EVLERDEN 500 CESET ÇIKARILDI...

UZMAN VİROLOGDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA! SICAK HAVA CORONA VİRÜSÜ ENGELLİYOR MU?

YENİ TİP CORONA VİRÜSÜN MERKEZİ ÇİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ! VUHAN KENTİNDE KARANTİNA SONA ERDİ