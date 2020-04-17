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İspanya, Portekiz ve 'dan Coronavirüs ile mücadelede 'ye "ortak hareket" çağrısı

İspanya, Portekiz ve , yeni tip coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği () dışişleri ile devlet ve hükümet başkanları zirvelerinde ortak hareket etme kararı aldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.4.2020 19:59 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 20:13 ABONE OL
İspanya, Portekiz ve Fransa'dan Coronavirüs ile mücadelede AB'ye ortak hareket çağrısı

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'den sorumlu Devlet Sekreteri Juan Gonzalez Barba'nın, Fransız ve Portekiz mevkidaşlarıyla video konferans gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'a karşı verilen mücadelede AB ülkelerinin ortak hareket etmesi konusunda anlaşan 3 ülkenin, "salgından en fazla etkilenen işçilere ve şirketlere yardım ile Avrupa vatandaşlarını korumak için koordinasyonun önemini vurguladığı" belirtildi.

"HİÇBİR ÜLKE, TEK BAŞINA KENDİNİ TOPARLAYAMAZ"

AB'nin 22 ve 23 Nisan'da yapacağı zirveler için "AB'nin dayanışma ve inandırıcılık sınavı olacak." ifadesine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Avrupa, gerçek bir revizyon gerektiren bu tarihi meydan okumaya karşılık verecek düzeyde olmalıdır. Sağlık, tarım ve sanayide gerçek bir Avrupa stratejik özerkliği inşa edilmeli ve daha sağlam, birlik ve egemen bir Avrupa inşa edilmelidir. Bu salgının aşılması ve ekonomimizin yeniden canlandırılması sadece dayanışmayla mümkün olur. Hiçbir ülke, tek başına kendini toparlayamaz."

İspanya, Fransa ve Portekiz, AB 2021-2027 Mali Planı'nın, AB dijital stratejisinin, başta iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere daha sosyal bir Avrupa'nın kalkınmasının, bu çerçevede ele alınması çağrısında bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında AB dışişleri bakanları 22 Nisan'da, devlet veya hükümet başkanları da 23 Nisan'da video konferans yapacak.

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İspanya, Portekiz ve Fransa'dan Coronavirüs ile mücadelede AB'ye "ortak hareket" çağrısı
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