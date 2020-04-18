Son dakika... Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

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