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Son dakika... 'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

'de terör saldırısı yapıldığı açıklandı. Gelen son dakika bilgisine göre 'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.4.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 13:43 ABONE OL
Son dakika... Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

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Son dakika... Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı
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