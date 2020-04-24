Aşıyı bulmaya en yakın ekip de, tarih de belli oldu!

İsviçre, Bern Üniversitesinden immunoloji profesörü Martin Bachmann başkanlığında bir ekip Kovid-19 hastalarında kullanılmak üzere geliştirmeye çalıştıkları aşının Ekim ayında denemelerine başlanacağını umduklarını duyurdular.

Dünya Sağlık Örgütüyle irtibatlı olarak ve İsviçreli asi şirketi Saiba ile birlikte çalıştıklarını aktaran Bachmann, "İsviçre ve tüm dünya için bir çözüm sunmak istiyoruz. Başarılı olmak için gerçekçi bir şansımız olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlarda ilk küçük testi temmuz ayında başlatmayı planladıklarını belirten Prof.Dr. Bachmann, bunun küçük çapta bir test olacağını söyledi. Araştırma sonucunun üç test sürecinden sonra belirleneceğini ifade eden Bachmann, ilacın etkisinin ve tehlikeli yan etkileri olup olmadığının da bu üç deneme sürecinden sonra anlaşılacağını belirtti.

Bachmanın ekibinin partneri Saiba ilaç firması Operasyon Direktörü biyokimyacı Jennings de aşı denemesinde kullanılacak adaylar için çalışmaların bu ay sonunda tamamlanacağını ve test sürecinde Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kendilerine yardımcı olacağını belirtti.

Her iki bilim insanı, geliştirecekleri aşının, Ekim ayı itibarıyla kullanıma hazır olacağını ümit ettiklerini vurguladı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "Asi hakkındaki bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

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