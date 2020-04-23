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Son dakika haberi: 'de skandalın perde arkası: ABD'deki en büyük coronavirüs salgını

ABD'den gelen son dakika haberi tüyler ürpetti. Coronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayısı 850 bini geçti. Ölü sayısı 47 binin üzerine çıkan ABD'de bir fabrikada yaşananlar şoke etti. ABD'nin Güney Dokota eyaletinde yer alan ülkenin en büyük fabrikalarından birinde yaşanan skandalın perde arkası ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:48
Son dakika haberi: ABD'de skandalın perde arkası: ABD'deki en büyük coronavirüs salgını

'den gelen son dakika haberi tüyler ürpetti. Coronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayısı 850 bini geçti. Ölü sayısı 47 binin üzerine çıkan ABD'de bir fabrikada yaşananlar şoke etti. ABD'nin Güney Dokota eyaletinde yer alan ülkenin en büyük fabrikalarından birinde yaşanan skandalın perde arkası ortaya çıktı.

Son dakika haberi: ABD'de skandalın perde arkası: ABD'deki en büyük coronavirüs salgını

, 845 bine yaklaşan corona virüs vaka sayısı ve yaklaşık 47 bin can kaybıyla dünyayı kasıp kavuran salgının merkezi haline gelmiş durumda.

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Son dakika haberi: ABD'de skandalın perde arkası: ABD'deki en büyük coronavirüs salgını

Peki 'de çok sayıda Kızılderili koruma bölgesinin bulunduğu Güney Dakota eyaletinin en büyük şehri Sioux Falls'da nasıl oldu da ülkedeki corona virüs salgınında en büyük öbek oluştu?

Son dakika haberi: ABD'de skandalın perde arkası: ABD'deki en büyük coronavirüs salgını

Argus Leader adlı yerel gazetenin Facebook sayfasına 25 Mart'ta bir mesaj düştü. Julia'nın gönderdiği mesajda "Smithfield'a bir bakar mısınız?" diye yazıyordu. Mesaj, " pozitif olan bir vaka var ve hala açık kalmayı planlıyorlar" diye devam ediyordu.

Son dakika haberi: ABD'de skandalın perde arkası: ABD'deki en büyük coronavirüs salgını

Smithfield, Güney Dakota eyaletinin Sioux Falls kentinde domuz ürünleri üreten bir fabrika. Sioux Nehri kenarında kurulu sekiz katlı dev bina, 'de domuz ürünleri üreten dokuzuncu büyük tesis ve 3 bin 700 işçisiyle kentteki dördüncü büyük işveren konumunda.

Son dakika haberi: ABD'de skandalın perde arkası: ABD'deki en büyük coronavirüs salgını

Yerel gazete ertesi gün "Smithfield'da bir işçi corona virüs pozitif çıktı" başlığıyla bir haber yayımladı.

Son dakika haberi: ABD'de skandalın perde arkası: ABD'deki en büyük coronavirüs salgını

Fabrika yönetiminden bir sözcü olayı doğrulamış ve söz konusu işçinin 14 gün karantinaya alındığını ve tesisin dezenfekte edildiğini anlatıyordu.

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