HaberlerGaleriSon dakika haberi: ABD'de skandalın perde arkası: ABD'deki en büyük coronavirüs salgını
Son dakika haberi: ABD'de skandalın perde arkası: ABD'deki en büyük coronavirüs salgını
ABD'den gelen son dakika haberi tüyler ürpetti. Coronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayısı 850 bini geçti. Ölü sayısı 47 binin üzerine çıkan ABD'de bir fabrikada yaşananlar şoke etti. ABD'nin Güney Dokota eyaletinde yer alan ülkenin en büyük fabrikalarından birinde yaşanan skandalın perde arkası ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.04.2020
10:37
Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
10:48
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ