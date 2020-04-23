Son dakika haberi: ABD'de skandalın perde arkası: ABD'deki en büyük coronavirüs salgını

Argus Leader adlı yerel gazetenin Facebook sayfasına 25 Mart'ta bir mesaj düştü. Julia'nın gönderdiği mesajda "Smithfield'a bir bakar mısınız?" diye yazıyordu. Mesaj, "Covid-19 pozitif olan bir vaka var ve hala açık kalmayı planlıyorlar" diye devam ediyordu.