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haberi: görüntüleri yayınlandı! ? İşte resmi siteden yayınlanan (UFO) görüntüleri izle

ABD'den gelen görüntüleri herkesi şok etti! Tüm dünya tarafından paylaşılan görüntülerini konuşuyor. İlk kez Çin'de ortaya çıkan ve dünyada 210 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsten sonra uzaylıların da ortaya çıkması sosyal medyada büyük ses getirdi. Paylaşılan görüntülerde 2004 ile 2015 yılları arasında UFO görüntüleri açık biçimde görülüyor. Bu gelişmeden sonra Goggle Trend listesinde Pentagon ve UFO kelimeleri ilk sırada yer aldı. Pentagon UFO görüntüleri izle! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.4.2020 10:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Pentagon UFO görüntüleri yayınlandı! Pentagon nedir? İşte resmi siteden yayınlanan uzaylı UFO görüntüleri izle

Dünyayı sarsan görüntülerinin uzaylılar olup olmadığı büyük tartışma konusu! tarafından paylaşılan görüntülerde Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na ait pilotların görevdeyken karşılaştıkları ilginç varlıkları kayda aldıkları ifade edildi. UFO görüntüleri izle! açıklamasında bulunan Pentagon temsilcileri fikir birliği neticesinde bu görüntülerin yayınlanmasına karar verdiklerini belirtti. UFO görüntülerinin 2004 ile 2015 seneleri arasında çekildiği de vurgulandı.

UFO GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN DEVAM EDİN...

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Son dakika haberi: Pentagon UFO görüntüleri yayınlandı! Pentagon nedir? İşte resmi siteden yayınlanan uzaylı (UFO) görüntüleri izle
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