Son dakika haberi: Pentagon UFO görüntüleri yayınlandı! Pentagon nedir? İşte resmi siteden yayınlanan uzaylı (UFO) görüntüleri izle

Dünyayı sarsan UFO görüntülerinin uzaylılar olup olmadığı büyük tartışma konusu! Pentagon tarafından paylaşılan görüntülerde Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na ait pilotların görevdeyken karşılaştıkları ilginç varlıkları kayda aldıkları ifade edildi. UFO görüntüleri izle! Son dakika açıklamasında bulunan Pentagon temsilcileri fikir birliği neticesinde bu görüntülerin yayınlanmasına karar verdiklerini belirtti. UFO görüntülerinin 2004 ile 2015 seneleri arasında çekildiği de vurgulandı.

UFO GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMEK İÇİN DEVAM EDİN...