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ordusu komutanlarından Cuveyli: "Vatiyye, Hafter'in başarısızlığını kanıtladı"

Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, 'nün gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milislerinden geri alınmasının "Hafter'in başarısızlığının kanıtı" olduğunu savundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.5.2020 17:48 ABONE OL
Libya ordusu komutanlarından Cuveyli: Vatiyye, Hafter'in başarısızlığını kanıtladı

Usame Cuveyli, yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, başkentin 140 kilometre güneybatısındaki stratejik Vatiyye Hava Üssü için "Vatiyye, Libya'nın batı kentlerindeki fitne ve yıkımın kaynağıydı. Çünkü çok sayıda silahlı çetenin toplanma yeri olarak kullanılıyordu." dedi.

Libyalı komutan, üsse ulaştırılan silahların buradan farklı şehirlerdeki milislere sızdırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hafter milisleri, kirli bir düşünceyle hareket ederek, ülkenin yüzde 70, 80, 90'ını kontrol ettiklerini söylüyorlardı. Onlara göre meşruiyet, ne kadar alanın kontrol edildiğine bağlıdır. Milis mantığıyla hareket edilirse Libya'nın batısı mutabakat hükümetinindir. Oysa meşru yönetim mantığında kontrol edilen bölgelere bakılmaz. Çünkü meşruiyet, uluslararası tanınma ve halkın onayını almakla olur. Bu anlamda Vatiyye, Hafter'in başarısızlığını kanıtladı."

- NE OLMUŞTU?

Libya ordusu dün sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde milislerin direnciyle karşılaşmadan ve kayıp vermeden kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

Başkentin 140 kilometre güneybatısında, 50 kilometrekarelik alana kurulu Vatiyye, savaş uçaklarına uygun pistleri, hangarları, akaryakıt tankerleri, araç depoları, 10 bin askeri dışarıdan destek almadan konuşlandırma kapasitesiyle stratejik önem arz ediyor.

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Libya ordusu komutanlarından Cuveyli: "Vatiyye, Hafter'in başarısızlığını kanıtladı"
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