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aşısı ile ilgili son dakika gelişme | İnsanlar üzerinde denenmeye başladı

Coronavirüs tedavisi ile ilgili aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ediyor. Edinilen son dakika haberde; 'dan corona virüse karşı geliştirilen aşının insanlar üzerinde denenmeye başladığı bildirildi. Aşı denemesinin Avustralya'da birkaç gönüllüde başladığı bilgisi gelirken aşının toplamda 131 kişdede deneneceği dile getirildi. bu aşamada aşının güvenliğinin test edileceğini ve etkilerinin gözlemleneceğini ifade etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.5.2020 14:50 Son Güncelleme: 26.5.2020 14:59 ABONE OL
Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme | İnsanlar üzerinde denenmeye başladı

Avustralya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşının insanlar üzerindeki deney süreci başladı.

Merkezi ABD'de bulunan biyoteknoloji şirketi Novavax'ın Araştırma Müdürü Dr. Gregory Glenn, video konferans yoluyla düzenlediği toplantıda, aşı denemesinin ilk aşamasının Avustralya'da birkaç gönüllüyle başlandığını açıkladı.

ETKİLERİ GÖZLEMLENECEK

İlk aşama kapsamında, "NVX-CoV2373" adı verilen aşının toplamda 131 gönüllüye yapılacağını söyleyen Glenn, bu aşamada aşının güvenliğinin test edileceğini ve etkilerinin gözlemleneceğini ifade etti.

Glenn, Novavax'ın bu yıl en az 100 milyon, 2021'de de 1,5 milyar doz üretebileceğini belirtti.

Novavax'tan yapılan açıklamada da Avustralya'nın Melbourne ve Brisbane kentlerinde yapılan aşı denemelerinden temmuzda sonuç alınmasının beklendiği kaydedildi.

İkinci aşamanın farklı ülkelerde binlerce katılımcıyla temmuzdan sonra yapılması bekleniyor.

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Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişme | İnsanlar üzerinde denenmeye başladı
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