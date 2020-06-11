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'da halkı dolandıran restoran sahiplerine hapis şoku! 1446'şar yıl...

'da, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan bir deniz ürünleri restoranının sahipleri 1446'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müşterilere kuponlar için geri ödeme yapılacağı belirtilirken, şikayette bulunan 818 kişiden sadece 375'ine paraları iade edildi. Sonrasında da yüzlerce müşteri, restoran sahipleri hakkında dolandırıcılık şikayetinde bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.6.2020 16:37 ABONE OL
Tayland'da halkı dolandıran restoran sahiplerine hapis şoku! 1446'şar yıl...

Dünyanın gündemine oturan Tayland'da, dolandırıcılık suçlamasındaki hapis detayı şoke etti. dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan bir deniz ürünleri restoranının sahipleri 1446'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müşterilere kuponlar için geri ödeme yapılacağı belirtilirken, şikayette bulunan 818 kişiden sadece 375'ine paraları iade edildi. Öte yandan mahkumlar, Tayland'daki yasalar uyarınca en fazla 20 yıl hapis yatacak.

BBC'nin haberine göre, deniz ürünleri satan Laemgate restoranı, geçen yıl internet üzerinden peşin ödeme yaparak kupon alanlara normal fiyatın çok altında hizmet vermek üzere kampanya başlattı. Promosyon kapsamında yaklaşık 20 bin kişi 1,6 milyon dolarlık kupon aldı.

Başlarda kupon karşılığı müşterilere yemek hizmeti veren restoran, daha sonra "talebi karşılayacak deniz ürünü bulunamadığı" iddiasıyla kapatıldı.

Müşterilere kuponlar için geri ödeme yapılacağı belirtilirken, şikayette bulunan 818 kişiden sadece 375'ine paraları iade edildi.

Sonrasında da yüzlerce müşteri, restoran sahipleri hakkında dolandırıcılık şikayetinde bulundu.

YASALAR UYARINCA EN FAZLA 20 YIL HAPİS

Restoranın sahipleri Apichart Bowornbancharak ve Prapassorn Bowornbancha, dolandırıcılık dahil 723 ceza maddesinden suçlu bulunurken, her biri 1446 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Suçlarını kabul eden Bowornbancharak ve Bowornbancha'nın cezaları yarı yarıya indirildi.

Öte yandan mahkumlar, Tayland'daki yasalar uyarınca en fazla 20 yıl hapis yatacak.

Tayland'da 2017'de bir mahkeme, dolandırıcılıktan suçlu bulunan sanığa 13 bin yıl hapis cezası vermişti.

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Tayland'da halkı dolandıran restoran sahiplerine hapis şoku! 1446'şar yıl...
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