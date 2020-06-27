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'da rekor sayıda vakası tespit edildi

'nın başkenti Tokyo'da OHAL'in sona ermesinden bu yana en yüksek Covid-19 vaka sayısına rastlandı. 57'si Tokyo'da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 89 yeni enfeksiyon ile ülke genelindeki vaka sayısı 19 bin 118'e yükseldi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 16:20 Son Güncelleme: 27.6.2020 16:28 ABONE OL
Japonya'da rekor sayıda corona virüs vakası tespit edildi

Korona virüs nedeniyle ilan edilen OHAL'in 25 Mayıs'ta sona erdiği Japonya'da başkent Tokyo'da rekor vaka sayısına rastlandı. Bugün 57'si Tokyo'da olmak üzere Japonya genelinde tespit edilen 89 yeni vaka, ülke genelindeki toplam vaka sayısını 19 bin 118'e yükseldi. Toplam vaka sayısına karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişinin dahil olduğu belirtildi. 985 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da şimdiye dek 13'ü karantina gemisinin yolcularından olmak üzere toplam 985 kişi hayatını kaybetmiş, OHAL'in kaldırılmasının ardından yeniden artışa geçen günlük vaka sayısı ikinci dalga endişesine neden olmuştu.

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Japonya'da rekor sayıda corona virüs vakası tespit edildi
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