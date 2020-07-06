ABD'li dergiden İstanbul ve Ayasofya ile ilgili skandal ifadeler!

Ayasofya Camii'nin müze olan statüsünün camiye çevrilmesi konusu Türkiye gündemi kadar uluslararası gündemde de en çok konuşulan konulardan biri. Pek çok yabancı basın kuruluşunda Ayasofya'nın camiye çevrilmesi konusuna ilişkin tartışmalar yazılıp çizilirken, bu tartışmalara ABD'li Archaeology dergisi de katıldı.

70 yıllık yayın tarihiyle dünyanın en eski arkeoloji ve tarih dergilerinden biri olan derginin son sayısı kapağında Ayasofya ve İstanbul için skandal ifadelere yer verildi.

ABD'de Archaeology Dergisi'nden skandal Ayasofya ve İstanbul kapağı | Video

SKANDAL İFADELER

Haber7'de yer alan habere göre; Ayasofya'nın ibadete açılması gündemdeyken batı dünyasında tartışmaya neden olan Ayasofya konusuna ABD basını da dahil oldu.

ABD'de çıkan en yaygın ve en eski popüler arkeoloji dergisi Archaeology'nin Temmuz/Ağustos sayısının kapağında Ayasofya'ya yer verildi. Dergide Ayasofya yerine Muhteşem Katedral (Great Cathedral) ismi kullanıldı.

İSTANBUL YERİNE CONSTANTİNOPOLE

Derginin Ayasofya yerine Büyük Katedral ifadesinin kullanmasının yanı sıra İstanbul yerine Constantinopole ismini kullandı. Derginin kapağında Ayasofya için "

Constantinopole'nin Muhteşem Katedrali'ni keşfetmek" ifadeleri yazıldı.

Derginin kapağına özellikle sosyal medyada büyük tepkiler yükseldi.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fetih Suresi'nin okunmasının ardından ibadete açılması gündeme gelen Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için açılan dava 1 Temmuz tarihinde görüldü. Ayosofya'yı camiden müzeye çeviren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi için açılan davada karar için Danıştay 10. Dairesi'nde duruşma yapıldı. Duruşmaya, 2005'te Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için hukuk mücadelesini başlatan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin kurucu başkanı İsmail Kandemir, dernek avukatı Selami Karaman, Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı.

Tarafların dinlenilmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, kararın daha sonra açıklanacağını belirterek duruşmayı sonlandırdı. Daire, tarafların beyanlarını ve dosyayı değerlendirerek bir karara varacak. Yasa uyarınca karar, 15 gün içerisinde açıklanması gerekiyor. Ancak Daire'nin bugün dahil en kısa sürede içerisinde milyonların merakla beklediği söz konusu kararı açıklayabileceği ifade ediliyor. Daire, Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve söz konusu kararı iptal ederse, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar cami yapılmasının önü açılmış olacak.

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