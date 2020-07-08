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Son dakika: Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile ve 'yi görüştü

Başkanı Yaşar Güler'in, Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 14:53 Son Güncelleme: 8.7.2020 15:01 ABONE OL
Son dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile Libya ve Suriye'yi görüştü

TSK'dan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR...

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alındı."

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Son dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile Libya ve Suriye'yi görüştü
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