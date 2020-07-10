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'un son sözleri yayınlandı! 'de polis cinayetine kurban giden George Floyd...

Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi vatandaş ’un ölmeden önce polisle arasında geçen son diyaloğun detayları yayımlandı. Polisin vücut kamerasına kaydedilen konuşmalar deşifre edildi. Amerika'da polis cinayetine kurban giden George Floyd, polise “Beni öldüreceksin dostum, bırak” diye yalvarıyor. Boynuna çöküp ölümüne neden olan polis memuru ise, “O zaman konuşmayı kes, bağırma. Konuşman için daha fazla oksijen gerekiyor” sözleriyle yanıtlıyor.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 13:49 Son Güncelleme: 10.7.2020 13:52 ABONE OL
George Floyd'un son sözleri yayınlandı! ABD'de polis cinayetine kurban giden George Floyd...

Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd'un ölmeden önce polisle arasında geçen son diyaloğun detayları yayımlandı. Polis vücut kamerasından kaydedilen konuşmaların deşifre edildiği rapora göre, Floyd, polise "Beni öldüreceksin dostum, bırak" diye yalvarıyor. Boynuna çöküp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin ise, "O zaman konuşmayı kes, bağırma. Konuşman için daha fazla oksijen gerekiyor" sözleriyle yanıtlıyor. Rapora göre Floyd, en az 20 defa nefes alamadığını söylüyor. Polis tarafından yerde nefessiz bir şekilde tutulan Floyd'un ayrıca, "Anne, seni seviyorum, çocuklarıma onları sevdiğimi söyle, öldüm" ifadelerini kullandığı da belirtildi.

ABD'de ırkçı polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un son sözleri yayınlandı "Beni öldüreceksin dostum bırak!" | Video

ÖNERİYİ REDDETTİ

Konuşma dökümü, Floyd'un öldürülmesinde suçlu bulunan ve görevden el çektirilen polislerden Thomas Lane'in kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesinin ardından Minnesota eyalet mahkemesine sunuldu. Konuşmada, Lane, adamı yana çevirelim diye teklifte bulunsa da, dizi Floyd'un boynunda olan Chauvin, "Hayır böyle kalacak" diye cevaplıyor. Lane iki defa Floyd'un kendi yanına çekilmesini söylese de Derek Chauvin, sorun olmadığını belirtiyor.

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George Floyd'un son sözleri yayınlandı! ABD'de polis cinayetine kurban giden George Floyd...
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