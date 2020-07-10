ABD'de ırkçı polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un son sözleri yayınlandı "Beni öldüreceksin dostum bırak!" | Video
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ABD'nin Minneapolis şehrinde ırkçı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd’un ölmeden önce polis ile arasında geçen son diyaloğun ayrıntıları yayınlandı. Rapora göre Floyd ırkçı polise "beni öldüreceksin dostum bırak" diye yalvarıyor...