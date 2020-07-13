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Son dakika: Rusya'dan Ayasofya açıklaması! ''nin içişleri meselesi'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin yaptığı son dakika açıklamasında, Ankara’nın Ayasofya’yı camiye dönüştürmesi kararının ’nin kendi içişleri meselesi olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:14 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:21 ABONE OL
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya açıklaması! 'Türkiye'nin içişleri meselesi'

Edinilen son dakika habere göre; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'den son dakika Ayasofya açıklaması geldi. Verşinin, Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi kararının Türkiye'nin kendi içişleri meselesi olduğunu belirtti.

"BU TÜRKİYE'NİN MESELESİ"

Sputnik'te yer alan habere göre; Verşinin, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili, "Bu konunun ülkemizde ve yurtdışında geniş yankı uyandırdığını biliyorsunuz. Ancak genel anlamda biz bunun Türkiye'nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da içişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı" dedi.

Verşinin, yapının dünya kültür ve medeniyeti için taşıdığı öneme de dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

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Son dakika: Rusya'dan Ayasofya açıklaması! 'Türkiye'nin içişleri meselesi'
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