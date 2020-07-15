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'nin etkili gazetelerinden 'ta ilanı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hain darbe kalkışmasının 4. yıl dönümü nedeniyle ’nin etkili gazetelerinden ’a ilan verildi. ABD'de dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.

AA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 15:43 Son Güncelleme: 15.7.2020 16:59 ABONE OL
ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

'nün hain darbe kalkışmasının 4. yıl dönümü nedeniyle 'nin etkili gazetelerinden 'a ilan verildi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde verilen, 251 şehidin isimlerinin de yer aldığı tam sayfa ilanda FETÖ'nün Türkiye'deki demokrasi karşıtı darbe girişimine vurgu yapıldı.

ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

İlanda, " gecesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan ve NATO varlıklarını gasbeden Fetullah Gülen ve örgüt mensupları, demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetini devirmek için Türk halkına silah doğrulttu." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

Darbe girişimcilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) uçaklarla bombaladığı hatırlatılan ilanda, darbe girişiminin, Türk demokrasisini savunmak için ayağa kalkan 250'den fazla vatandaşın ölümüne, 2 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olduğunun altı çizildi.

"Ertelenmiş adalet reddedilmiş adalettir." ifadesi kullanılan ilanda, "Fetullah Gülen'i ve suç ortaklarını iade edin." çağrısında bulunuldu.

ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

PANKART TAŞIYAN UÇAKLAR FETÖ GERÇEKLERİNİ GÖSTERMEK İÇİN DOLAŞTI

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () kalkıştığı başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.

ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı | Video

ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla hain darbe girişimine dikkat çekildi.

ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

", Türk Demokrasisinin Zaferi" ve ''Türk Milletinin Zaferi'' mesajlarının yanı sıra 15 Temmuz'a ilişkin görseller taşıyan ilan araçları, New York'un Manhattan, Brooklyn ve Queens bölgelerinin en işlek caddeleriyle başkent Washington DC ve 'nün karargahının bulunduğu Pennsylvania'daki çiftlik etrafında gün boyu dolaştı.

"Terörist FETÖ'yü durdurun" yazılı pankart taşıyan uçaklar ise aynı bölgelerde gün boyu uçuş yaptı.

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ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı
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