ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'ta 15 Temmuz ilanı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4. yıl dönümü nedeniyle ABD'nin etkili gazetelerinden Washington Post'a ilan verildi.
Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) öncülüğünde verilen, 251 şehidin isimlerinin de yer aldığı tam sayfa ilanda FETÖ'nün Türkiye'deki demokrasi karşıtı darbe girişimine vurgu yapıldı.
İlanda, "15 Temmuz gecesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan ve NATO varlıklarını gasbeden Fetullah Gülen ve örgüt mensupları, demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetini devirmek için Türk halkına silah doğrulttu." ifadeleri yer aldı.
Darbe girişimcilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) uçaklarla bombaladığı hatırlatılan ilanda, darbe girişiminin, Türk demokrasisini savunmak için ayağa kalkan 250'den fazla vatandaşın ölümüne, 2 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olduğunun altı çizildi.
"Ertelenmiş adalet reddedilmiş adalettir." ifadesi kullanılan ilanda, "Fetullah Gülen'i ve suç ortaklarını iade edin." çağrısında bulunuldu.
PANKART TAŞIYAN UÇAKLAR FETÖ GERÇEKLERİNİ GÖSTERMEK İÇİN DOLAŞTI
ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.
ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı | Video
Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekildi.
"15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi" ve ''Türk Milletinin Zaferi'' mesajlarının yanı sıra 15 Temmuz'a ilişkin görseller taşıyan ilan araçları, New York'un Manhattan, Brooklyn ve Queens bölgelerinin en işlek caddeleriyle başkent Washington DC ve FETÖ'nün karargahının bulunduğu Pennsylvania'daki çiftlik etrafında gün boyu dolaştı.
"Terörist FETÖ'yü durdurun" yazılı pankart taşıyan uçaklar ise aynı bölgelerde gün boyu uçuş yaptı.