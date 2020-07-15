ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
01:14
16:47
01:02
02:09
Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı | Video 15.07.2020 | 15:48
02:01
04:21
15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu | Video 15.07.2020 | 14:31
00:54
00:15
OSB'de yangın. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor | Video 15.07.2020 | 13:07
00:58
Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı: "Ne unuturuz ne de unuttururuz" | Video 15.07.2020 | 13:04
01:51
Ayasofya Camii'nde o tabelalar kaldırıldı | Video 15.07.2020 | 12:50
06:06
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de | Video 15.07.2020 | 12:06
05:52
01:20
13:32
01:31
Adana'da FETÖ'cülerin ByLock hilesi ortaya çıktı | Video 15.07.2020 | 11:01
02:07
Fatih'te tarihi surların bir bölümünde çökme meydana geldi | Video 15.07.2020 | 10:47
03:00
Kocaeli TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 15.07.2020 | 10:44
06:27
ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.