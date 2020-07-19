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Son dakika: 'de bombalı saldırı: 9 yaralı

Son dakika haberine göre Suriye’nin kentinde bomba yerleştirilen araçta meydana gelen patlamada aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 14:48 Son Güncelleme: 19.7.2020 14:50 ABONE OL
Son dakika: Afrin'de bombalı saldırı: 9 yaralı

Patlama, öğle saatlerinde Afrin kent merkezinde meydana geldi. Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden olan Feylak El Şam grubu komutanlarından Husen Bedran'ın aracına yerleştirilen patlayıcı hareket halindeyken infilak ettirildi. Patlamada, Bedran'ın yanı sıra araçta bulunanlar ile yoldan geçen aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, patlama ihbarının ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Yerel güvenlik güçleri, patlamanın ardından bölgede önlem alırken, terör örgütü PKK/YPG adına saldırıyı düzenlediği tahmin edilen teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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Son dakika: Afrin'de bombalı saldırı: 9 yaralı
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