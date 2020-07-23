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Rasulayn ilçe merkezinde bombalı terör saldırısı: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, en az 7 kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 12:56 Son Güncelleme: 23.7.2020 13:00 ABONE OL
Rasulayn ilçe merkezinde bombalı terör saldırısı: 2 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçe merkezindeki yerel meclis binası yakınlarında patlama meydana geldi.

2 SİVİL ÖLDÜ 7 YARALI

Bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre, 2 sivil hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Aralarında yerel askeri polislerin de olduğu yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Terör saldırısı sonucu iş yerleri de zarar gördü.

Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'ı hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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Rasulayn ilçe merkezinde bombalı terör saldırısı: 2 ölü
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