İngiltere’de sosyal medyaya ayar geliyor

Türkiye'deki sosyal medya ağlarına yönelik yasal düzenleme hazırlıklarına karşı "Özgürlükler kısıtlanacak" şeklinde propagandaya soyunan Batılı ülkeler, kendi ülkelerinde ise internete çok sıkı denetlemeleri hayata geçiriyor. Almanya, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerin ardından bu kez de İngiltere'de benzer düzenlemeler yasallaştırılacak.İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki habere göre İngiltere Parlamentosu'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi, sosyal medyayı düzenleyen bir yasa olmadığı için koronavirüs salgını sırasında zararlı ve yanıltıcı bilgilerin internet ortamında "çok tehlikeli bir şekilde" yayıldığını söyledi. Komite, hükümete sonbahara kadar vaat ettiği yasal düzenlemenin taslağını yayınlama çağrısı yaptı. Komite Başkanı Julian Knight, teknoloji şirketlerinin kendi kurallarını kendilerinin belirlemelerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Knight, "Doğru yasama yapısının halen ortaya konmadığını görüyoruz ve sosyal medya şirketlerinin vicdanlarına bel bağlamaya devam ediyoruz. Bu yeterli değil. Elimizdeki mevcut yasalar bu amaca uygun değil ve biz hala bekliyoruz. Şu ana kadar bu konuda çok fazla gecikme yaşandığını görüyorum" dedi. İnternet devleri Google ve Facebook, kendi kurallarını ihlal eden gönderilerle ilgili olarak yeni önlemler almak için yatırımlar yaptıklarını söylüyor. Ancak sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme çağrıları, çocukların istismara karşı korunması için çalışmalar yapan yardım kuruluşu NSPCC tarafından memnuniyetle karşılandı.İNGILTERE Parlamentosu'na bağlı Dijital Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Julian Knight, konu hakkında BBC'ye konuştu. Knight, "Sosyal medya şirketlerinin gerçekten diğerlerinden önde olması gerekiyor ve bizim de hükümet olarak bunu onlara net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bu, ifade özgürlüğü meselesi değil. Bu, kamu sağlığı meselesi" diye konuştu.