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'da üst geçitlere Erdoğan ve Ayasofya'nın afişleri asıldı

'nin açışı sırasında 'da üst geçitlere 'ın ve Ayasofya'nın afişleri asıldı. Afişlerde, "'nın özgürlük günü" ifadeleri yer aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 17:37 Son Güncelleme: 24.7.2020 17:40 ABONE OL
Pakistan'da üst geçitlere Erdoğan ve Ayasofya'nın afişleri asıldı

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması, dünya çapında yankı uyandırmaya devam ediyor.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki üst geçitlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yer aldığı afişler asıldı.

Afişlerde, "Erdoğan, Ayasofya Cami'yi açtığınız için teşekkür ederiz", "24 Temmuz Ayasofya'nın özgürlük günüdür" ifadeleri yer aldı.

Jamaat-e-Islami partisini lideri Siraj ul Haq Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Dünyadaki ve özellikle Pakistan'daki Müslümanların kalplerini ısıttı" dedi.

Haq, "Onlarca yıl süren adaletsizliği tersine çeviren büyük karar için en içten selamlarımızı yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

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Pakistan'da üst geçitlere Erdoğan ve Ayasofya'nın afişleri asıldı
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