Salda Gölü Mars’taki krater ile aynı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. NASA, önceki gün Mars'ta hayat izlerini arayacak olan Perseverance isimli uzay aracını fırlattı. Aracın fırlatılmasından saatler sonra NASA bu kez de Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün fotoğrafını paylaştı. Salda Gölü ile Mars'ta bulunan Jezero kraterinin fotoğrafını yan yana getiren NASA, "Salda ile Jezero arasında coğrafi benzerliklerin olduğunu" belirtti.NASA'nın internet sitesinde yayınlanan detaylı bilgide ise "Mars'taki Jezero Krateri'ne gidemeyebilirsiniz, ama ondan sonraki en iyi yer olan Türkiye'deki Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz" denildi. NASA'nın Mars'a gönderdiği aracı Perseverance, Mars'ta 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapacak. Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlar sayesinde buranın jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak.Uzay aracı Perseverance'in Mars'a gönderilmesinden önce projede görev alan bazı araştırmacıların hazırlık için Salda Gölü'ne gelip, çalışmalar yaptığı açıklandı. Uzmanların İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşları ile Salda'yı inceledikleri kaydedildi. Purdue Üniversitesi'nde Briony Horgan, "Salda Gölü'nü ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri, size eski Jezero Gölü kıyısında durmanın nasıl bir his olduğunu gerçekten hissettirmesi" dedi.