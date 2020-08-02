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Parlamentosu'nda skandalı!

'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'den bir milletvekili, eski bir meclis çalışanına ettiği suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 2.8.2020 16:20 Son Güncelleme: 2.8.2020 17:22 ABONE OL
İngiltere Parlamentosu'nda tecavüz skandalı!

'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'den bir milletvekili, eski bir meclis çalışanına ettiği suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eski bir bakan yardımcısı olduğu belirtilen milletvekilinin adı açıklanmadı. Muhafazakâr Parti, "bu tür iddiaları son derece ciddiye aldığını" duyurdu.

İngiltere Parlamentosu'nda tecavüz skandalı!

Temmuz 2019 ve Ocak 2020 arasında yaşandığı belirtilen dört ayrı olayda milletvekili , cinsel saldırı ve zorlamayla suçlanıyor.

İngiltere Parlamentosu'nda tecavüz skandalı!

"TRAVMA GEÇİRİP HASTANEYE GİTTİ"

Sunday Times gazetesine göre 20'li yaşlardaki eski meclis çalışanı, milletvekilinin geçen yıl kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve geçirdiği travma nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Polisin açıklamasında olayla ilgili olarak "50'li yaşlardaki bir adam, suçlamasıyla 1 Ağustos Cumartesi günü gözaltına alındı" denildi. Açıklamada gözaltına alınan kişinin işi ve adına yer verilmedi.

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İngiltere Parlamentosu'nda tecavüz skandalı!
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