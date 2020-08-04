Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya. "Suriye saldırısı" sebebiyle İsrail'i kınadı

. " saldırısı" sebebiyle 'i kınadı

Dışişleri Bakanlığı, 'nin başkenti 'ın güneyine saldırı düzenlemesi nedeniyle 'i kınadı. İsrail ve Suriye arasındaki ilişkilerin tekrar kötüleşmesinden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu eylemleri kararlı şekilde kınıyoruz. İsrail yönetimini Orta Doğu bölgesi için tehlikeli sonuçlara yol açacak benzer adımları tekrarlamaması için ikaz ediyoruz." denildi.

AA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 20:00 ABONE OL
Rusya. Suriye saldırısı sebebiyle İsrail'i kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçakları ve helikopterlerinin Şam'ın güneyinde konuşlu Esed rejimi ordusu hedeflerine saldırı düzenlediği anımsatıldı.

İsrail ve Suriye arasındaki ilişkilerin tekrar kötüleşmesinden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu eylemleri kararlı şekilde kınıyoruz. İsrail yönetimini Orta Doğu bölgesi için tehlikeli sonuçlara yol açacak benzer adımları tekrarlamaması için ikaz ediyoruz." denildi.

Rusya'nın, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğine dikkati çekilen açıklamada, "Her iki tarafı da itidale ve gerginliğin artmasına müsaade etmemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde patlayıcı maddelerle saldırı girişimine karşılık olarak Suriye'nin güneyindeki hedeflere saldırdığını duyurmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya. "Suriye saldırısı" sebebiyle İsrail'i kınadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA