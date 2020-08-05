Lübnan'daki patlama KKTC'den hissedildi! Beyrut'taki patlama kaza mı sabotaj mı?

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Beyrut Limanı2ndan meydana gelen patlamanın şiddetinin KKTC'den bile hissedildiği belirtilirken patlamada 100 kişi hayatını kaybederken 4 binin üzerinde yaralı bulunuyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti. Peki Beyrut Limanı'ndaki patlama kaza mı sabotaj mı? Beyrut'taki saldırı'nın detaylarını gazeteci Güngör Yavuzaslan a Haber'de değerlendirdi.
LÜBNAN'I SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN PATLAMA NEDEN OLDU?
Güngör Yavuzaslan; Şu anda ölü sayısı 100'ün üzerine çıktı 4 bine yakın da yaralı bulunuyor. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yıkılan büyük binalar var. Oradaki enkazın altında yaralılar ve vefat edenlerin durumu bilinmiyor. Bir gazeteci olarak ölü sayısının artacağını düşünüyorum.
Patlama Beyrut'un kalbinde meydana geldi. Beyrut'un ortasında bütün ticari faaliyetlerin gerçekleştiği, hayatın döndüğü bir yer. Patlama 12. depoda meydana geliyor, itfaiyecilerin yangına müdahale ettiği sırada bir patlama daha yaşanıyor. 8 kilometrelik alan birinci derecede etkileniyor. Oradaki yaşam alanındaki herkes patlamadan etkileniyor. Patlama Kıbrıs'tan hissediliyor.
Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video
NEDEN BU PATLAYICI BURADA TUTULDU?
O bölge havaalanı ve liman bölgesi ve Hizbullah'ın kontrolünde. Hizbullah'ın faaliyetleri dahilinde kullanılıyor olması ihtimaller dahilinde. Resmi açıklamalara göre buradaki patlayıcı Güney Afrika'ya gönderilecekti. Lübnan Cumhurbaşkanı tedbirsizlik olduğunu ve hesabının sorulacağını belirtti. O kadar büyük bir patlayıcının kentin merkezinde tutulması ya büyük bir ihmal ya da orada silah üretimi veya depolaması için kullanılan bir depo.
NEDEN GÜNEY AFRİKA?
Ya silah ticareti yapılıyor. Aslında çok güzel bir soru. Lübnan bazıoperasyonların ve uluslararası adımların atıldığı bir bölge.
PATLAMA KAZA MI SABOTAJ MI?
Ama 2018 yılında Netanyahu'nun BMGK'da gösterdiği bir fotoğrafı hatırlatmak istiyorum. Lübnan'da silah üretimi yapıldığını ve burasının bu limanın hedefleri olduğunu belirtiyor. Zaman zaman İsrail'in bu bölgelerde bazı operasyonları var. Buradan da iddia İsrail'in ya yangını sabotajla çıkardığı ya da İsansız hava araçları ile buraya bir müdahalesi oldu. Bu bir iddia. Ama Lübnan'lı kaynaklar bunun bir kaza ve yangın olduğunu dile getiriyor. Ancak bu patlama bütün Ortadoğu'yu bütün jeopolitiği etkileyecektir.
LÜBNAN NEDEN KRİTİK ÖNEME SAHİP?
Birincisi çok stratejik bir noktada. İsrail'in İşgal altında tutuğu Filistin'e, Suriye'ye sınırdaş. Türkiye'nin deniz komşusu, Kıbrıs'ın komşusu. Bu nedenle Lübnansız bir aritmetik düşünülemiyor.
Lübnan'da iç savaş ve kaos nedeniyle 2 yıldır bir ekonomik kriz var. 8 ay hükümet kurulamadı.2018'de seçim oldu sonrabir ittifak ile kuruldu. Ara not Lübnan'ın Cumhurbaşkanı Hristiyan'dır, Meclis Başkanı Şii ve Başbakan Sunni'dir. Azınlıkların ve Filistinli mültecilerin yaşadığı bir ülkedir.
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