Lübnan'daki patlama KKTC'den hissedildi! Beyrut'taki patlama kaza mı sabotaj mı?

LÜBNAN'I SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN PATLAMA NEDEN OLDU?

Güngör Yavuzaslan; Şu anda ölü sayısı 100'ün üzerine çıktı 4 bine yakın da yaralı bulunuyor. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yıkılan büyük binalar var. Oradaki enkazın altında yaralılar ve vefat edenlerin durumu bilinmiyor. Bir gazeteci olarak ölü sayısının artacağını düşünüyorum.

Patlama Beyrut'un kalbinde meydana geldi. Beyrut'un ortasında bütün ticari faaliyetlerin gerçekleştiği, hayatın döndüğü bir yer. Patlama 12. depoda meydana geliyor, itfaiyecilerin yangına müdahale ettiği sırada bir patlama daha yaşanıyor. 8 kilometrelik alan birinci derecede etkileniyor. Oradaki yaşam alanındaki herkes patlamadan etkileniyor. Patlama Kıbrıs'tan hissediliyor.

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