Lübnan'daki patlama KKTC'den hissedildi! Beyrut'taki patlama kaza mı sabotaj mı?

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'daki 'den hissedildi! Beyrut'taki patlama mı sabotaj mı?

'ın Başkenti Beyrut'ta büyük bir meydana geldi. Beyrut Limanı2ndan meydana gelen patlamanın şiddetinin 'den bile hissedildiği belirtilirken patlamada 100 kişi hayatını kaybederken 4 bine yakın yaralı bulunuyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti. Peki Beyrut Limanı'ndaki patlama mı sabotaj mı? Beyrut'taki saldırı'nın detaylarını gazeteci Güngör Yavuzaslan a Haber'de değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 10:46 Son Güncelleme: 5.8.2020 10:51 ABONE OL
Lübnan'daki patlama KKTC'den bile hissedildi! Beyrut'taki patlama kaza mı sabotaj mı?

'ın Başkenti Beyrut'ta büyük bir meydana geldi. Beyrut Limanı2ndan meydana gelen patlamanın şiddetinin 'den bile hissedildiği belirtilirken patlamada 100 kişi hayatını kaybederken 4 binin üzerinde yaralı bulunuyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti. Peki Beyrut Limanı'ndaki patlama mı sabotaj mı? Beyrut'taki saldırı'nın detaylarını gazeteci Güngör Yavuzaslan a Haber'de değerlendirdi.

Lübnan'daki patlama KKTC'den bile hissedildi! Beyrut'taki patlama kaza mı sabotaj mı?

LÜBNAN'I SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN PATLAMA NEDEN OLDU?

Güngör Yavuzaslan; Şu anda ölü sayısı 100'ün üzerine çıktı 4 bine yakın da yaralı bulunuyor. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yıkılan büyük binalar var. Oradaki enkazın altında yaralılar ve vefat edenlerin durumu bilinmiyor. Bir gazeteci olarak ölü sayısının artacağını düşünüyorum.

Beyrut'un kalbinde meydana geldi. Beyrut'un ortasında bütün ticari faaliyetlerin gerçekleştiği, hayatın döndüğü bir yer. Patlama 12. depoda meydana geliyor, itfaiyecilerin yangına müdahale ettiği sırada bir patlama daha yaşanıyor. 8 kilometrelik alan birinci derecede etkileniyor. Oradaki yaşam alanındaki herkes patlamadan etkileniyor. Patlama Kıbrıs'tan hissediliyor.

Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video

Lübnan'daki patlama KKTC'den bile hissedildi! Beyrut'taki patlama kaza mı sabotaj mı?

NEDEN BU PATLAYICI BURADA TUTULDU?

O bölge havaalanı ve liman bölgesi ve Hizbullah'ın kontrolünde. Hizbullah'ın faaliyetleri dahilinde kullanılıyor olması ihtimaller dahilinde. Resmi açıklamalara göre buradaki patlayıcı Güney Afrika'ya gönderilecekti. Cumhurbaşkanı tedbirsizlik olduğunu ve hesabının sorulacağını belirtti. O kadar büyük bir patlayıcının kentin merkezinde tutulması ya büyük bir ihmal ya da orada silah üretimi veya depolaması için kullanılan bir depo.

NEDEN GÜNEY AFRİKA?

Ya silah ticareti yapılıyor. Aslında çok güzel bir soru. Lübnan bazıoperasyonların ve uluslararası adımların atıldığı bir bölge.

Lübnan'daki patlama KKTC'den bile hissedildi! Beyrut'taki patlama kaza mı sabotaj mı?

PATLAMA KAZA MI SABOTAJ MI?

Ama 2018 yılında Netanyahu'nun BMGK'da gösterdiği bir fotoğrafı hatırlatmak istiyorum. 'da silah üretimi yapıldığını ve burasının bu limanın hedefleri olduğunu belirtiyor. Zaman zaman İsrail'in bu bölgelerde bazı operasyonları var. Buradan da iddia İsrail'in ya yangını sabotajla çıkardığı ya da İsansız hava araçları ile buraya bir müdahalesi oldu. Bu bir iddia. Ama Lübnan'lı kaynaklar bunun bir ve yangın olduğunu dile getiriyor. Ancak bu bütün Ortadoğu'yu bütün jeopolitiği etkileyecektir.

Lübnan'daki patlama KKTC'den bile hissedildi! Beyrut'taki patlama kaza mı sabotaj mı?

LÜBNAN NEDEN KRİTİK ÖNEME SAHİP?

Birincisi çok stratejik bir noktada. İsrail'in İşgal altında tutuğu Filistin'e, Suriye'ye sınırdaş. Türkiye'nin deniz komşusu, Kıbrıs'ın komşusu. Bu nedenle Lübnansız bir aritmetik düşünülemiyor.

'da iç savaş ve kaos nedeniyle 2 yıldır bir ekonomik kriz var. 8 ay hükümet kurulamadı.2018'de seçim oldu sonrabir ittifak ile kuruldu. Ara not Lübnan'ın Cumhurbaşkanı Hristiyan'dır, Meclis Başkanı Şii ve Başbakan Sunni'dir. Azınlıkların ve Filistinli mültecilerin yaşadığı bir ülkedir.

Beyrut afet bölgesi ilan edildi.. Şehri terk edebilenlerin gitmesi istendi. Amonyum nitratın etkisiyle hayatını kaybedenlerin

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Lübnan'daki patlama KKTC'den hissedildi! Beyrut'taki patlama kaza mı sabotaj mı?
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