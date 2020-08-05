Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:59
Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video 05.08.2020 | 10:26
00:45
09:20
00:33
Son Dakika haberi: Malatya'da 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem | Video 05.08.2020 | 08:15
01:50
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi | Video 04.08.2020 | 21:31
03:20
01:42
03:42
02:24
00:37
07:15
02:26
02:30
00:49
03:01
02:45
02:01
02:21
İzmir'deki yangın büyüyor...Siteler boşaltıldı | Video 03.08.2020 | 21:01
00:09
Son dakika... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen dev patlama sabotaj mı kaza mı? Beyrut'taki atom bombasını andıran dev patlama kimin işine yarıyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, canlı yayında Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki dev patlamayı ve olası sonuçlarını değerlendirdi...