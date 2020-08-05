Video Haber Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video

Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video

Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video
05.08.2020 | 10:26

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Son dakika... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen dev patlama sabotaj mı kaza mı? Beyrut'taki atom bombasını andıran dev patlama kimin işine yarıyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, canlı yayında Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki dev patlamayı ve olası sonuçlarını değerlendirdi...

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