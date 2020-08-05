Terör sevici Sevim Dağdelen çıldırdı! Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat kararının ardından skandal sözler…

Koronavirüs salgınının Türkiye ve Avrupa'da kontrol altına alınmasının ardından, tedbir amaçlı durdurulan uçuşlar yeniden başladı. Turizm sezonunun da açılmasıyla hava trafiğinde yoğunluk başladı.

ALMANYA SEYAHAT UYARISINI KALDIRDI

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamada, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi.

TERÖR SEVİCİ DAĞDELEN YİNE BOŞ DURMADI

Alınan bu karar, Federal Meclisteki Alman-Türk parlamenterler grubunun başkanı Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen Sevim Dağdelen'i rahatsız etti.

Dağdelen, federal hükümet tarafından alınan son kararı eleştirdi: "Tatil bölgelerinde seyahat uyarısının kaldırılması, Erdoğan'a boyun eğmek anlamına geliyor. Anlaşılan -Türkiye'deki güvenilmeyen rakamlara rağmen- Alman hükümetinin hamle yapması için, sadece Türk bakanların masaya sıkça vurması yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.

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