Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli demişlerdi: Almanya'dan 4 ile yeşil ışık!

ACENTALARINDAN TAM NOT



Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin sonuç verdiği Alman yetkililerle yapılan görüşmede 11 Mart'tan bu yana Antalya'da toplam vaka sayısının 500'ün, Aydın ve Muğla'da ise 300'ün altında olduğunu vurgulanmış, özellikle Antalya'da günlük vaka sayılarının 5'i geçmediği ifade edilmişti. Görüşmelerde, Türkiye'de güvenli turizm sertifikasyonunda yer alan 132 kriteri yerine getiren 500'e yakın otelin sertifikayı aldığı ve bu sayının kısa süre içerisinde 2 bine çıkacağı belirtilmişti. Türkiye'nin daveti üzerine de İzmir ve Kuşadası'na gelen Alman turizm acentelerine de güvenli tatil seçenekleri tanıtılmıştı.