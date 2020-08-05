Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli demişlerdi: Almanya'dan 4 ile yeşil ışık!

Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli demişlerdi: 'dan 4 ile yeşil ışık!

pandemi sonrasında 'nin turizm sektörünü olumsuz etkileyen seyahat kısıtlamasını 4 il için kaldırdı. Alman turistler bundan böyle , , ve 'e seyahat edip, konaklayabilecekler

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:08 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:19 ABONE OL
Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli demişlerdi: Almanya Türkiye'den 4 ile ‘tatil vizesi’ verdi

ile arasında süren görüşmeler sonrasında turizm sektörünü olumsuz etkileyen seyahat kısıtlandırılmasının kaldırılması için mutabakata varıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Almanya ilk etapta Türkiye'nin 4 ilinde seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Buna göre , , ve 'den Almanya'ya dönüşlerde yapılacak PCR testleri Alman yetkililer tarafından kabul edilecek ve tekrar 14 günlük bir karantina uygulamasına gerek kalmayacak. Havalimanlarında PCR testlerini yaptıran ziyaretçilerin test sonuçları uçakları Almanya'ya indiğinde yetkililere anında ulaştırılacak.

Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli demişlerdi: Almanya Türkiye'den 4 ile ‘tatil vizesi’ verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin ziyaretinde 'nin salgınla mücadele kapsamında turizm bölgelerinde aldığı etkin tedbirler Alman yetkililere anlatılarak seyahat kısıtlamalarının kaldırılması istenmişti.

Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli demişlerdi: Almanya Türkiye'den 4 ile ‘tatil vizesi’ verdi

'ya güvenli turizm sertifikasyonu, pandemi sigortası, güvenli tatil bölgeleri ve gelişmiş sağlık altyapıları konularında güvence verilmesi, Alman yetkililerin kısıtlamaların bir bölümünün kaldırılması noktasında etkili oldu. Alman vatandaşlarının da tatillerini 'de geçirme isteklerini değerlendiren Almanya, 4 il için yeşil ışık yaktı.

Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli demişlerdi: Almanya Türkiye'den 4 ile ‘tatil vizesi’ verdi

ACENTALARINDAN TAM NOT

'nin diplomatik girişimlerinin sonuç verdiği Alman yetkililerle yapılan görüşmede 11 Mart'tan bu yana 'da toplam vaka sayısının 500'ün, ve 'da ise 300'ün altında olduğunu vurgulanmış, özellikle Antalya'da günlük vaka sayılarının 5'i geçmediği ifade edilmişti. Görüşmelerde, Türkiye'de güvenli turizm sertifikasyonunda yer alan 132 kriteri yerine getiren 500'e yakın otelin sertifikayı aldığı ve bu sayının kısa süre içerisinde 2 bine çıkacağı belirtilmişti. Türkiye'nin daveti üzerine de ve Kuşadası'na gelen Alman turizm acentelerine de güvenli tatil seçenekleri tanıtılmıştı.

Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli demişlerdi: Almanya Türkiye'den 4 ile ‘tatil vizesi’ verdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, "'dan 'ye turist yollayan acentelerin temsilcilerini buraya getirerek sağlık ve güvenlik sistemimizi yerinde incelemelerini sağladık. Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli bir turizm altyapısına sahip olduğumuzu belirttiler" diyerek ilk sinyali vermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa Birliği'nden bile daha güvenli demişlerdi: Almanya'dan 4 ile yeşil ışık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA