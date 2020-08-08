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Son dakika haberi: Türk savaş gemileri harekete geçti! panikte...

Son dakika haberi: ve Mısır'ın Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olarak imzaladığı deniz yetki alanları sözleşmesine 'den sert tepki geldi. Türkiye, bu anlaşmayı 4 ana başlıkta "yok hükmünde" ilan etti. Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarının ardından Yunan medyası, Türk donanmasına ait gemilerde yine bir hareketlenmenin olduğunu öne sürdü. İşte 'deki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 14:58 Son Güncelleme: 8.8.2020 15:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Türk savaş gemileri harekete geçti! Yunanistan panikte...

ve Mısır, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması imzaladı. , bu anlaşmayı 4 ana başlıkta "yok hükmünde" ilan etti. Dün Cumhurbaşkanı da konu ile alakalı bir açıklama yaparken, Yunan medyası, Türk donanmasına ait gemilerde yine bir hareketlenmenin olduğunu öne sürdü.

Aralarında deniz sınırı bulunmayan Mısır ile Yunanistan, 'de korsan bir anlaşmaya imza attı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu anlaşma 4 başlıkta yok hükmünde:

Son dakika haberi: Türk savaş gemileri harekete geçti! Yunanistan panikte...

1-) ADALAR YETKİ ALANI OLUŞTURAMAZ: , Yunan adalarının karasuları dışında deniz yetki alanı oluşturamayacağını belirtti. Buna göre bölgedeki Yunan adaları dikkate alınarak Mısır ile arasında deniz sınırı belirlenemez. Uluslararası yargı kararlarını örnek gösteren Türkiye, kendi deniz sınırlarını bölgedeki Yunan adalarını dikkate almadan ana karalar göz önünde tutarak belirlemiş durumda.

Son dakika haberi: Türk savaş gemileri harekete geçti! Yunanistan panikte...

2-) BM'YE BİLDİRDİĞİMİZ DENİZ SINIRLARINA AYKIRI: İki ülke arasında imzalanan korsan anlaşma, 'nin 'de BM'ye bildirdiği deniz sınırlarını ihlal ediyor.

Son dakika haberi: Türk savaş gemileri harekete geçti! Yunanistan panikte...

3-) TÜRKİYE-LİBYA DENİZ SINIRINI İHLAL EDİYOR: Korsan anlaşma; 'nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını da ihlal ediyor.

Son dakika haberi: Türk savaş gemileri harekete geçti! Yunanistan panikte...

4-) TPAO RUHSATLARI DA İHLAL EDİLİYOR: Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Akdeniz'de petrol arama için aldığı ruhsatlar da korsan anlaşma ile ihlal ediliyor.

Son dakika haberi: Türk savaş gemileri harekete geçti! Yunanistan panikte...

TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX

bu iki ülkeye karşı yeni bir Navtex ilan etti. Türkiye, atış eğitimleri için 10-11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında yeni bir Navtex yayınladı.

YUNAN MEDYASI: TÜRK DONANMASI HAREKETE GEÇTİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Bölgede hareketlilik devam ederken, Yunan medyası, Türk donanmasına ait gemilerde yine bir hareketlenme mevcut olduğunu duyurdu. Yunan medyası "Çanakkale Boğazından geçen Türk donanmasına ait 3 fırkateyn G.Ege'ye doğru yol alıyor. Gemiler şu anda Sakız Boğaz'ında" haberini paylaştı. Yunanlılar, Aksaz'dan harekete geçebilecek gemilerden endişe ediyorlar.

Son dakika haberi: Türk savaş gemileri harekete geçti! Yunanistan panikte...

ERDOĞAN DA KONUŞTU

ve Mısır'ın imzaladığı anlaşma sonrası dün Cuma çıkışı Ayasofya Camii önünde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı , anlaşmasının yok hükmünde olduğunu söyledi. Erdoğan, Merkel'in ricası sonrası sondajı durduklarını ve Atina ile müzakereye açık olduklarını ancak Yunanistan'ın sözünde durmadığını ifade etti ve "Biz sondaj çalışmalarına yeniden başladık ve Barbaros Hayrettin'i göreve gönderdik" dedi.

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Son dakika haberi: Türk savaş gemileri harekete geçti! Yunanistan panikte...
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