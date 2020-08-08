Son dakika haberi: Türk savaş gemileri harekete geçti! Yunanistan panikte...

Yunanistan ve Mısır, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması imzaladı. Türkiye, bu anlaşmayı 4 ana başlıkta "yok hükmünde" ilan etti. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konu ile alakalı bir açıklama yaparken, Yunan medyası, Türk donanmasına ait gemilerde yine bir hareketlenmenin olduğunu öne sürdü.

Aralarında deniz sınırı bulunmayan Mısır ile Yunanistan, Doğu Akdeniz'de korsan bir anlaşmaya imza attı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu anlaşma 4 başlıkta yok hükmünde: