Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenlediği sırada, programı bölen güvenlik ekibi tarafından salondan çıkarıldı.

Son dakika! ABD Başkanı Trump, basın toplantısı sırasında salondan çıkarıldı! | Video

Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı. Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.

BİR ŞÜPHELİ VURULDU!

Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." dedi.

Son dakika! Trump basın toplantısına geri döndü! "1 şüpheli vuruldu!" | Video

Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.