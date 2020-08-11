Video Dünya Son dakika! Trump basın toplantısına geri döndü! "1 şüpheli vuruldu!" | Video

Son dakika! Trump basın toplantısına geri döndü! "1 şüpheli vuruldu!" | Video

Son dakika! Trump basın toplantısına geri döndü!
11.08.2020 | 01:38

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da günlük basın toplantısı düzenlediği esnada Gizli Servis elmanları tarafından dışarı çıkarıldı. Salondaki muhabirlerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, Trump bir süre sonra salona döndü.Beyaz Saray'ın dışında bir silah sesi duyulduğunu belirten Trump, "Durum çok kontrol altında gösteriyor." dedi. Gizli Servis ekiplerinin ateş ettiği bir şüphelinin vurulduğunu ifade eden Trump, bu kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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