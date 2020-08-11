Felaket uzaydan görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamaya ait uydu görüntülerini yayımladı. 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı. 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 6 bini aşkın kişinin yaralandığı şiddetli patlama kilometrelerce uzaklıktan hissedildi. 3.3 ila 4.5 arasında bir deprem şiddetinde olduğu belirtilen patlamaya ait çok sayıda fotoğraf ve video kaydı yayımlanmıştı. Son olarak NASA da patlamanın uzaydan nasıl görüldüğüne dair bir harita paylaşarak olayın büyüklüğü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Beyrut Limanı'nda yaşanan ve büyük bir yıkıma neden olan patlamada saniyeler içinde 6 bin 200 evin zarar gördüğü belirlendi. Beyrut Valisi Marvan Abboud, 300 bin kişinin evsiz kaldığını açıkladı.Kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösteriyor. Sarı renkli kısımlar ise daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor.Ayrıca 150 bin kişinin uzun bir süre evlerine dönemeyeceği kaydedildi. Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi ise devasa patlamanın 43 metre derinliğinde bir krater oluşturduğunu ifade etti. Patlama sonrası iki hafta olağanüstü hal ilan edilirken zararın 15 milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'un patlama öncesine dönmesi için büyük yerel ve uluslararası çaba gerektiğini söyledi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülüğünde önceki gün düzenlenen uluslararası bağış kampanyası dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleşti. Kampanyada 298 milyon dolar toplandı.Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine istifa etti. Diyab, kabine toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tüm hükümet istifa etti" dedi. Beyrut Limanı'nda 200'ü aşkın kişinin yaşamını yitirdiği patlama, Lübnan'da istifaları arka arkaya getirmişti. Ülkede son 3 günde Adalet Bakanı, Maliye Bakanı, Enformasyon Bakanı ve Çevre Bakanı, Başbakan Diyab'ın kararını beklemeden istifa etmişti. Bunun dışında toplam 6 milletvekili de görevini bırakmıştı.