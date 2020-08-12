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’daki panik gazete manşetlerine de yansıdı! Akdeniz’de savaş sesleri...

'nin ’deki tavrını bölgedeki ülkelere net olarak göstermesi Yunan medyasının korku manşetleri atmasına neden oldu. Her fırsatta bölgedeki varlığı sürdüreceğini tüm dünyaya kesin olarak gösteren Türkiye Yunan yönetimini ve 'dan medet ummaya itti. Bölgedeki nüfuzunu kaybeden Dış güçleri yanına çekmeye çalışıyor.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 14:21 Son Güncelleme: 12.8.2020 14:26 ABONE OL
Yunanistan’daki panik gazete manşetlerine de yansıdı! Akdeniz’de savaş sesleri...

Türkiye, bölgede kendisine yönelik yürütülen tüm yıldırma politikalarına rağmen Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında araştırma faaliyetlerine başlayan Oruç Reis'in bölgedeki aktivitesi ise Yunan tarafından endişeyle takip ediliyor.

Her fırsatta bölgedeki hakkını sonuna kadar savunacağını ve geri adım atmayacağını belirten Türkiye'nin kararlı tavrıyla başa çıkamayan Yunan yönetimi, AB'yi ve dış güçleri de yanına çekerek çıkarlarını korumaya uğraşıyor.

YUNANİSTAN'IN TEK GÜNDEMİ ORUÇ REİS

Son olarak Avrupa Birliği'nden acil toplantı yapılmasını isteyen Yunanistan, Rum yönetimi, Mısır ve İsrail'le iş birliği yaparak Türkiye'nin haklı arayışını engellemeye çalışıyor.

Boşa çıkan tüm çabalarının ardından Yunan hükümeti, medya aracılığıyle yeni bir algı operasyonuna başladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerini itibarsızlaştırmaya çalışan Yunan basını, Oruç Reis'in göreve başlamasını manşetten duyurdu.

YUNAN GAZETELERİNDE KORKU MANŞETLERİ

Neredeyse istisnasız her manşetin ana konusu olan Oruç Reis, Yunan'ın bölgede yaşadığı korkuyu da kanıtlar nitelikte oldu.

TANEA

"Oruç Reis gerilimi sürüyor, Yunanistan alarmda: Türkler çatışmaya hazırız diyor."

EFSYN

"Türkiye'nin algı oyunları devam ediyor"

ELEFTHEROS TYPOS

"Türkiye NATO uyarılarına rağmen Oruç Reisi karasularına soktu. Yunan askeri eli tetikte bekliyor."

LOGOS

"Akdeniz'de diplomatik ateş"


DİMOKRATİA

"Akdeniz'de savaş davulları çalıyor! Yunan karasuları yeni bir Türk işgaliyle karşı karşıya"

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Yunanistan’daki panik gazete manşetlerine de yansıdı! Akdeniz’de savaş sesleri...
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