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'dan provokasyonu! ile imzaladığı korsan anlaşmayı onayladı

, 'de provokatif eylemlerini sürdürüyor. Mısır ile arasında imzalanan sözde deniz yetki alanları anlaşması, Mısır parlamentosu tarafından onaylandı.

Giriş Tarihi: 18.8.2020 15:18 Son Güncelleme: 18.8.2020 15:36 ABONE OL
Mısır'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Yunanistan ile imzaladığı korsan anlaşmayı onayladı

Mısır merkezli El-Beled Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Parlamento Anayasa ve Yasama Komisyonu, söz konusu anlaşmaya onay verdi.

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KORSAN DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI

Karar metnine göre, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen belirlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

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Mısır'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Yunanistan ile imzaladığı korsan anlaşmayı onayladı
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