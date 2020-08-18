Mısır'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Yunanistan ile imzaladığı korsan anlaşmayı onayladı

Mısır merkezli El-Beled Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Parlamento Anayasa ve Yasama Komisyonu, söz konusu anlaşmaya onay verdi.
Mısır Meclisi, Yunanistan ile yapılan sözde deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı | Video
KORSAN DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI
Karar metnine göre, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen belirlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi.
Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarıyla ne hedefliyor? Doğu Akdeniz'de sıcak çatışma çıkar mı? AK Parti'li Turan: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun hareket ediyor" Milli Savunma Bakanı Akar: Doğu Akdeniz'de hukuka uygun şekilde ilerliyoruz