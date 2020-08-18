Mısır'dan Doğu Akdeniz provokasyonu! Yunanistan ile imzaladığı korsan anlaşmayı onayladı

Mısır merkezli El-Beled Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Parlamento Anayasa ve Yasama Komisyonu, söz konusu anlaşmaya onay verdi.

Mısır Meclisi, Yunanistan ile yapılan sözde deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı | Video

KORSAN DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI

Karar metnine göre, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen belirlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

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